"Mimo że opuści klub 1 lipca, to dzięki polubownemu porozumieniu jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich transakcji pierwszej drużyny tego lata, nawet jeśli istnieją takie, które będą dokonywane w ostatniej chwili okienka. Prezes Joan Laporta zaakceptował to odejście ze względu na zobowiązanie Mateu do kierowania letnim okienkiem transferowym do ostatniej operacji, a także do możliwości konsultacji, gdy klub będzie tego wymagał. FC Barcelona wkrótce ogłosi zmiany w strukturze dyrekcji ds. futbolu" - napisano wtedy.