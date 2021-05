Koeman został trenerem Barcelony 19 sierpnia 2020 roku. Ówczesny prezydent klubu Josep Maria Bartomeu zatrudnił Holendra na dwa lata. Władze na Camp Nou objął Joan Laporta, który poważnie rozważa zwolnienie 58-letniego szkoleniowca. Problem w tym, że taki krok kosztowałby "Dumę Katalonii" fortunę. Jak wyliczyła katalońskie radio RCA1, Barca musiałaby zapłacić Koemanowi 12 milionów euro.

Na Camp Nou Koeman zarabia 8-9 milionów euro. RAC1 podaje, że z powodu kłopotów finansowych klubu Holender otrzymuje nieco ponad połowę pensji. Reszta płatności została odroczona na co przystał Holender. Gdyby zatem Koeman wyleciał z Barcelony teraz, to klub musiałby mu zapłacić za pozostały rok kontraktu plus zaległości.



Katalońska stacja ujawniła również, że Barcelona rozpoczęła spór prawny z poprzednikiem Koemana Quique Setienem. Hiszpan domaga się od klubu z Camp Nou czterech milionów euro. Wcześniej "Duma Katalonii" musiała wypłacić prawie 13 milionów euro zwolnionemu w styczniu 2020 roku Ernesto Valverde. Ta kwota została uwzględniona w sprawozdaniu finansowym klubu z zeszłego roku.



Miniony sezon Barcelona zakończyła na trzecim miejscu w Primera Division za klubami z Madrytu - Atletico i Realem. Z Ligą Mistrzów Lionel Messi i spółka pożegnali się w 1/8 finału.

