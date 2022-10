Znany trener na meczu Barcelony. Zastąpi Xaviego i pokieruje Lewandowskim?

Nie jest sekretem, że sytuacja FC Barcelony w grupie Ligi Mistrzów nie napawa optymizmem. Podopieczni Xaviego Hernandeza nie poradzili sobie z Bayernem Monachium, problemy pojawiły się także z starciach z Interem Mediolan. Nic więc dziwnego, że prezydent klubu Joan Laporta mógł się zdenerwować. W mediach pojawiły się pogłoski na temat przyszłości obecnego trenera Barcelony. Według dziennikarzy, jeśli "Blaugrana" nadal będzie zawodzić w kluczowych momentach, Xavi pożegna się z posadą .

Reklama

Lewandowski bohaterem Barcelony! Polak zapewnił zwycięstwo

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trening Barcelony przed meczem z Villarealem. WIDEO © 2022 Associated Press

Argentyński trener na meczu FC Barcelony. Zdjęcie obiegło Internet

W czwartkowy wieczór Barcelona zmierzyła się z Villarrealem w ramach rozgrywek La Liga. Atmosferę związaną z rzekomym odejściem Xaviego podgrzało zdjęcie, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Jak się okazało, na trybunach Camp Nou zasiadł znany trener, Mauricio Pochettino.

Prawdopodobieństwo, że to właśnie Argentyńczyk przejmie piłkarzy "Dumy Katalonii" jest jednak nikłe. Pochettino jest bowiem przywiązany do Espanyolu, a więc lokalnych rywali FC Barcelony. Sam trener w rozmowach w dziennikarzami często powtarza, że "lojalność jest dla niego niezwykle ważna". Dodatkowo, w mediach pojawiła się niedawno informacja, że Pochettino obejmie Aston Villę, w której na co dzień występują m.in. Matty Cash i Jan Bednarek.

Kibic chciał przytulić Lewandowskiego. Reakcja Polaka bezcenna!