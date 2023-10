Znany piłkarz w tarapatach. Stanie przed sądem, może trafić za kratki

Darwin Machis to jeden z piłkarzy, którzy mogą pochwalić się niezwykle rozbudowanym CV. 30-latek bowiem w przeszłości występował w klubach z Wenezueli, Portugalii i Włoch, najwięcej czasu jak dotąd spędził jednak grając w Hiszpanii. Najwięcej wenezuelskiego napastnika łączy obecnie z klubem Granada CF. Występował on bowiem w barwach tej drużyny w latach 2012-2018 i 2019-2022.

Choć obecnie Machis jest graczem Cadizu, zmuszony jest nieustannie wracać myślami do sezonu 2020/21, kiedy to był jeszcze napastnikiem Granady. Wówczas doszło bowiem do głośnego incydentu z Darwinem Machisem w roli głównej. Miał on rzekomo zorganizować bandycki napad i wraz z trzema innymi osobami zaatakować partnera swojej byłej małżonki oraz ich znajomego.