Znamy skład Barcelony na pierwszy ligowy mecz. Co z Robertem Lewandowskim?

Barcelona zdążyła, w ostatniej chwili, zarejestrować nowych piłkarzy, oprócz Julesa Kounde. On dziś nie zagra, ale dla polskich kibiców najważniejsze jest to, że do gry został uprawniony Robert Lewandowski.

Polak znalazł się oczywiście w wyjściowym zestawieniu "Dumy Katalonii". Będzie to dla niego debiut w oficjalnym meczu Barcelony.

Poza Lewandowskim, w pierwszym składzie "Barcy" znalazło się jeszcze dwóch nowych piłkarzy. Na środku obrony zagra Andreas Christensen, a na lewym skrzydle wystąpi Raphinha.

O 21 Barcelona rozpocznie pierwszy mecz ligowy w tym sezonie. Na Spotify Camp Nou zmierzy się z Rayo Vallecano.

Skład Barcelony na pierwszy mecz w La Lidze:

Ter Stegen - Araujo, Eric Garcia, Christensen, Alba - Busquets, Gavi, Pedri - Dembele, Raphinha, Lewandowski