Złych wieści dla "Barcy" ciąg dalszy. Na nich Xavi nie będzie mógł liczyć

FC Barcelona po ostatnim weekendzie nie jest już liderem Primera Division - "Duma Katalonii" uległa bowiem swoim najważniejszym rywalom z Realu Madryt 1-3 w słynnym "El Clasico". Tym samym to właśnie "Królewscy" zajęli pierwsze miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Choć jest to bez wątpienia znaczący cios dla "Blaugrany", to wszystkie osoby związane z ekipą z Camp Nou muszą szybko oczyścić głowy po tej porażce - i podjąć się kolejnego ligowego wyzwania, jakim będzie potyczka z Villarrealem. Trener Xavi Hernandez będzie mieć jednak pewien poważny zgryz - chociaż pierwotnie zdawało się, że będzie mógł wystawić dwóch wracających po kontuzji zawodników, to sprawa podobno mocno się skomplikowała...



FC Barcelona wciąż bez Depay'a i Bellerina. Kłopoty wicemistrzów kraju

Mowa tu o Memphisie Depay'u i Hectorze Bellerinie - obaj byli od jakiegoś czasu poza grą, natomiast jeszcze przed "El Clasico" wrócili do ćwiczeń z piłką, powracając stopniowo do pełni sił. Jak jednak informuje dziennikarz "Asa" Javi Miguel, obaj panowie nie będą gotowi na czwartkową potyczkę i ich menedżer będzie musiał szukać rozwiązań w ramach dokładnie tej samej grupy zawodników, których miał do dyspozycji przeciwko Realowi.



O ile nieobecność Memphisa wydaje się być jeszcze małym problemem (choć, patrząc na grę Dembele i Raphinhi, świeża krew na skrzydłach by się przydała), to brak Bellerina może okazać się zmorą dla katalońskiego zespołu. Przerzedzona przez urazy defensywa FCB wygląda ostatnio naprawdę kiepsko, a powrót 27-latka na pewno dałby trochę nowych opcji przy ustalaniu pierwszego składu.

Tym samym z "Żółtą Łodzią Podwodną" nie zobaczymy na pewno czterech futbolistów: Depay'a, Bellerina, Christensena i Araujo. Holender i Hiszpan powinni znaleźć się co najmniej na ławce już jednak w najbliższą niedzielę, w trakcie starcia z Athletikiem Bilbao. Duńczyk ma być zdrowy na mecz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (26 października), a Urugwajczyk niestety musi jeszcze trochę odczekać z grą po operacji mięśnia przywodziciela - być może zresztą będzie zmuszony odpuścić sobie z tego powodu mundial w Katarze.

Primera Division. Villarreal w meczu z FC Barcelona spróbuje wrócić na zwycięską ścieżkę

Na korzyść dla FC Barcelona może teraz działać fakt, że Villarreal ostatnio nie radzi sobie specjalnie dobrze w Primera Division, nie mogąc odnieść wygranej od czterech spotkań (w tym mowa o dwóch remisach i dwóch porażkach). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że VCF od dobrej strony pokazuje się jednak w Lidze Konferencji, liderując grupie C z czterema triumfami na koncie. Wśród oponentów ekipy z Półwyspu Iberyjskiego jest m.in. mistrz Polski, czyli Lech Poznań.

