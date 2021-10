Od 2009 roku "Złotą Piłkę" otrzymywali wyłącznie piłkarze Barcelony albo Realu Madryt: Cristiano Ronaldo (4 razy, raz był wyróżniony jak zawodnik Manchesteru United), Leo Messi (6 razy), Luka Modrić (raz). Dla obu klubów to niezwykle prestiżowa nagroda. Piłkarze mają zapisaną w kontraktach dodatkową premię za to wyróżnienie. W tym roku passa zostanie podtrzymana? Są sygnały, że tak się może stać

Liga Narodów na wagę "Złotej Piłki"

Real mimo że nie wygrał Liga Mistrzów, nie zdobył mistrzostwa kraju, a żaden z jego piłkarzy nie sięgnął po mistrzostwo Europy, ma swojego kandydata do nagrody magazynu "France Football". Karim Benzema przeżywa drugą młodość. W lidze hiszpańskiej strzelił w tym sezonie dziewięć goli, zaliczył pięć asyst. W całym 2021 roku w lidze hiszpańskiej miał udział w 35 golach (strzelił 24, zaliczył 11 asyst). W pięciu najlepszych ligach lepszy jest od niego w tej statystyce tylko Robert Lewandowski (udział w 37 golach dla Bayernu w Bundeslidze).

Benzema wiosną wrócił do reprezentacji Francji, powołany do niej ponownie po ponad pięciu latach. Początki miał trudne, ale ostateczny bilans jest interesujący. 33-letni piłkarz Realu strzelił w 11 meczach sześć goli i zaliczył dwie asysty. Był w tym czasie najskuteczniejszym piłkarzem kadry. No i najważniejsze, wygrał z Francją Ligę Narodów. W finale z Hiszpanią strzelił przepiękną bramkę.

Zidane, Ronaldo za Benzemą

Po finale Ligi Narodów rozpoczęła się nie wiadomo czy spontaniczna, czy planowana akcja: "Benzema, laureatem "Złotej Piłki". Przynajmniej takie można odnieść wrażenie, przeglądając francuskie i hiszpańskie media.

- To jest piłkarz, który doskonale uzupełnia się z innymi. Potrafi zrobić na boisku wszystko. To jest bardzo ważny moment dla niego i mam nadzieję, że dostanie rekompensatę w postaci "Złotej Piłki" - powiedział w niedzielnym programie francuskiej telewizji Zinedine Zidane, jego były trener w Realu.

- Bez żadnej wątpliwości moim kandydatem do "Złotej Piłki" jest Benzema. Gra na najwyższym poziomie od 10 lat. Jest poza tym mistrzem. Zasłużył na tę nagrodę - powiedział były napastnik Realu Madryt Brazylijczyk Ronaldo.

Hiszpański dziennik "Marca" cytował wszystkich francuskich trenerów zespołów Ligue 1, co sądzą o nagrodzie dla Benzemy. - Nie wiem, kto jest faworytem, ale mam nadzieję, że on weźmie tę nagrodę - powiedział Christophe Galtier, szkoleniowec ubiegłorocznego mistrza Francji OSC Lille. To tylko jedna z wielu wypowiedzi w podobnym tonie.

Benzema ze "Złotą Piłką"? To jakiś absurd

Paryski dziennik "L’Equipe" przedstawia trzech głównych kandydatów: Benzemę, Leo Messiego i Roberta Lewandowskiego. W przypadku Polaka podkreśla jego wyjątkową skuteczność i brak nagrody, na którą zasłużył w ubiegłym roku.

W komentarzu redakcyjnym gazeta zaznacza, że "Benzema jak nigdy dotąd zbliżył się do tego lauru". Autor pisze, że Francuzi nie dostawali tej nagrody w sezonach, gdy na to zasługiwali jak Zidane w 2000 roku po mistrzostwie Europy dla Francji, czy Mbappe albo Griezmann w 2018 po mistrzostwie świata "Trójkolorowych". Benzema dziś jest natomiast w gronie kandydatów. "Po pięciu latach w cieniu jego drugie życie stało się magiczną historią, bez czy z "Złotą Piłką" pisze "L’Equipe".

W dyskusji o tym, czy Benzema zasłużył na to indywidualne trofeum czy nie, znajdują się głosy mniej entuzjastyczne. "Francja nie wygrała Euro, Real nic nie zrobił w Lidze Mistrzów. Dwa dobre mecze w podrzędnych rozgrywkach nie zmienią sytuacji. Benzema jest znakomitym piłkarzem, ale jest absurdem myśleć o tym, by wygrał "Złotą Piłkę" - powiedział ceniony komentator stacji RMC, Daniel Riolo dla którego faworytami są Messi i Lewandowski.

Olgierd Kwiatkowski