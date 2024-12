Złe wieści dla Wojciecha Szczęsnego. Tylko zobacz, co zrobił Iñaki Peña

- Wojciech Szczęsny miał dzisiaj bardzo dobry trening. Mogę powiedzieć, że w tej chwili nie mam planów zmiany bramkarza. Iñaki jest naszym pierwszym bramkarzem i mówiłem już to przy innych okazjach - powiedział o naszym rodaku oraz Peñi na poniedziałkowej konferencji prasowej trener Barcelony Hansi Flick. Mijają kolejne tygodnie, a między słupkami "Dumy Katalonii" nie dochodzi do zmiany, na którą nastawiali się polscy kibice.

Po meczu z Las Palmas niektórzy hiszpańscy dziennikarze domagali się od niemieckiego szkoleniowca wpuszczenia do składu 36-latka. Nic takiego nie ma jednak miejsca, Hiszpan podtrzymał miejsce w jedenastce. Choć zarzuca mu się słabą grę na linii i wręcz absurdalnie małą liczbę złapanych dośrodkowań (we wtorkowym spotkaniu było dopiero 1. na 99 posłanych), to Flickowi podoba się jego asekuracja wysokiej linii obrony i przerywania kontr.