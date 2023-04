Złe wieści dla "Lewego" i spółki. Na Camp Nou wróci antybohater derbów

FC Barcelona zaprzepaściła swoją szansę na zdobycie Pucharu Króla w tym sezonie, w - co by nie mówić - spektakularny sposób przegrywając z Realem Madryt aż 0-4. Piłkarze "Blaugrany" muszą jednak szybko zapomnieć o tym trudnym momencie, bo wciąż czekają ich wyzwania w Primera Division.

Już niebawem zmierzą się oni w derbach Katalonii z Gironą - przeciwnik na papierze wydaje się raczej łatwy do ogrania, ale Robert Lewandowski i jego koledzy mają tu inny problem. Do sędziowania tego meczu został wyznaczony Antonio Mateu Lahoz (informował o tym m.in. "Sport") - a akurat z nim gracze FCB mają naprawdę kiepskie wspomnienia.

Mateu Lahoz nie zapanował nad derbami Barcelony

Lahoz wraca na Camp Nou. Czy mecz FC Barcelona - Girona będzie spokojny?

Od tamtego czasu Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) ani razu nie obsadziła 47-latka przy spotkaniu "Barcy" - aż do teraz. Należy więc trzymać kciuki, by tym razem obyło się bez zbędnych kontrowersji i nikt nie musiał przedwcześnie schodzić do szatni...