Złe wieści dla Barcelony, wszystko przed prestiżowym meczem. Wielkie rozstanie już blisko?

Eric Garcia wciąż poza grą. Jego czas w Barcelonie skończy się w cieniu kontuzji?

Jak bowiem informuje Santi Gimenez z dziennika "As" Garcia nie będzie w stanie zagrać również w derbach Katalonii przeciwko Espanyolowi , chyba, że stanie się jakiś cud - piłkarz bowiem wciąż nie wrócił do regularnego treningu z resztą zespołu.

Na razie mówi się przede wszystkim o wypożyczeniu, ale mógłby to być jedynie wstęp do transferu definitywnego. W obliczu przeciągającej się rekonwalescencji 23-latek może mieć naprawdę mało czasu na to, by wywalczyć sobie na powrót mocniejszą pozycję w FCB. Do jego przenosin mogłoby dojść nawet już zimą...