Zła wiadomość dla "Barcy" przed "El Clasico". Nowy nabytek jednak poza grą?

Paweł Czechowski La Liga

Wygląda na to, że Jules Kounde, który latem dołączył do FC Barcelona z Sevilli, opuści nie tylko bardzo ważne spotkanie z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów, ale i jeszcze ważniejszą potyczkę z Realem Madryt w Primera Division. Kontuzja uda daje mu bowiem dalej się we znaki i nic nie wskazuje na to, by Francuz był dostępny dla trenera Xaviego Hernandeza na "El Clasico".

Zdjęcie Jules Kounde prawdopodobnie nie wesprze swoich kolegów w FC Barcelona przeciwko Realowi Madryt w słynnym "El Clasico" / Pau BARRENA / AFP / AFP