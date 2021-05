Przygoda francuskiego trenera z "Królewskimi" trwała z przerwą od 2016 roku. W tym czasie klub wywalczył dwa mistrzostwa Hiszpanii i trzy razy wygrał Ligę Mistrzów.

W tym sezonie Real, po raz pierwszy od 11 lat, nie zdobył żadnego trofeum.



Zidane poinformował szefostwo klubu i pierwszą drużynę o swoim odejściu w środę, kiedy załatwiał też ostatnie sprawy w centrum treningowym w Valdebebas.



W południe na internetowej stronie Realu Madryt pojawił się komunikat o odejściu Francuza, w którym podano, że "Zidane podjął decyzję o zakończeniu obecnego etapu jako trener klubu".



"Zidane to jeden z wielkich mitów Realu Madryt, a jego legenda wykracza poza to, kim był jako trener i zawodnik naszego klubu. On wie, że jest w naszym sercu, a Real zawsze będzie jego domem" - napisano.



Reklama

Zdjęcie Zinedine Zidane / AFP

Pawo