Ofiarą rewolucji kadrowej, którą ma przejść w lecie Real Madryt, raczej nie będzie Sergio Ramos. Trener "Królewskich" Zinedine Zidane chce, żeby kapitan kontynuował karierę na Santiago Bernabeu. Ramosem zainteresowane są Liverpool, Manchester United i kluby z Chin.

Zdjęcie Sergio Ramos i Zinedine Zidane /AFP

Zakończony niedawno sezon był fatalny w wykonaniu Realu. Uzdrowić sytuację ma nowy-stary trener Zinedine Zidane. Francuz zapowiedział, że lecie dojdzie do dużych zmian kadrowych. Jak podaje "Marca", wietrzenie szatni ominie Sergio Ramosa. Dla trenera Realu obecność doświadczonego środkowego obrońcy jest niezbędna.



Zidane i Ramos przeprowadzili długą rozmowę. Kapitan Realu wyjaśnił trenerowi swoje obawy, a francuski szkoleniowiec zapewnił, że w pełni mu ufa. Zdaniem Zidane'a obecność kapitana jest niezwykle ważna zarówno na boisku, jak i poza nim. Trener jest przekonany, że prezydent "Królewskich" Florentino Perez i Ramos dojdą do porozumienia. Obaj mają spotkać się po powrocie Ramosa z wakacji w Stanach Zjednoczonych.



Kilka klubów jest zainteresowanych 33-letnim zawodnikiem. Według doniesień medialnych, Ramos znalazł się na celowniku Liverpoolu, Manchesteru United oraz klubów z Chin. Obecna umowa środkowego obrońcy z Realem wygasa z końcem czerwca 2021 roku.



W zakończonym sezonie Ramos wystąpił w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 11 goli i zaliczył dwie asysty.

Reklama

RK