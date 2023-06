"Żelazny" Modrić zadecydował, klamka zapadła. Szał fanów w ostatniej chwili

Luka Modrić to piłkarz nie do zdarcia - pomimo swoich 37 lat na karku niezmiennie prezentuje on niezwykle wysoki poziom futbolowych umiejętności i wciąż niezwykle często kończy kolejne spotkania w pełnym wymiarze minutowym. Takiego gracza każdy chciałby mieć w swoim składzie - a już na pewno... rosnący w potęgę na futbolowym poletku Saudyjczycy.