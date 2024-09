Wojciech Szczęsny coraz bliżej FC Barcelony. Do pokonania zostało jeszcze parę przeszkód, w tym przekonanie samego zainteresowanego, ale klub Roberta Lewandowskiego jest coraz bliżej sprowadzenia do siebie planującego już tylko udział w rodzinnym życiu bramkarza. Pozostał jednak wciąż nierozwiązany problem, a mianowicie klauzula Juventusu. W końcu do wiadomości wypłynęła kwota.