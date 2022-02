Gabończyk nie grał w Arsenalu od początku grudnia. Wynikało to ze złamania dyscypliny klubowej, ale według piłkarza jedynym człowiekiem, który miał z nim problem był Arteta i to przez niego musiał odejść z północnego Londynu.

Aubameyang rozwiązał kontrakt z Arsenalem, by potem jako wolny zawodnik trafić na Camp Nou, gdzie w czwartek został zaprezentowany.



"To były skomplikowane dwa miesiące, ale taka jest czasami piłka nożna. Z mojej strony to nigdy nie chciałem zrobić niczego złego, to już dla mnie przeszłość i teraz myślę tylko o teraźniejszości" - mówił Aubameyang.





Pierre-Emerick Aubameyang: Problem był tylko z Artetą

"Uważam, że problem był tylko z Artetą i to on podjął taką decyzję. Nie mogę za wiele powiedzieć, nie byłem szczęśliwy i tyle" - dodał.

Aubameyang zawodnikiem Arsenalu został w styczniu 2018 roku, przechodząc z Borussii Dortmund. W sezonie 2018/19 został królem strzelców Premier League z 22 golami. W listopadzie 2019 roku Gabończyk otrzymał nawet opaskę kapitańską, której pozbawiono go w grudniu 2021.