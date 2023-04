Zdecydowany apel Barcelony do UEFA i FIFA. Klub obawia się najgorszego

Jak informuje znany na Półwyspie Iberyjskim dziennik "Sport" - powołując się na informacje rozgłośni Catalunya Radio - Joan Laporta wystosował do władz UEFA oraz FIFA pismo, w którym odnosi się do "afery Negreiry". Prezydent FC Barcelona poprosił w nim, by nie przesądzać losów klubu, zanim ten będzie mógł zaprezentować swoją linię obrony. By do tego doszło, najpierw musi zostać zakończone wewnętrzne śledztwo, które jest prowadzone w biurach na Camp Nou.