Jak poinformowały hiszpańskie media, Memphis Depay nie pojawił się na środowym treningu Barcelony. Holender w ogóle nie przyjechał do ośrodka Ciutat Esportiva. Jest bardzo blisko transferu do Atletico Madryt. Działacze "Dumy Katalonii" nie udzielali zawodnikowi żadnej zgody na opuszczenie treningu, ale nie interpretują jego nieobecności jako aktu buntu. Dziennikarz Gerard Romero twierdził, że to mógł być element nacisku na zarząd, by ten zgodził się na transfer.