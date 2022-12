Memphis Depay w tym sezonie wystąpił tylko w trzech meczach Barcelony (przeciwko Cadizowi, Elche i Viktorii Pilzno). 22 września w meczu reprezentacji Holandii z Polską na PGE Narodowym doznał urazu mięśnia uda. To było jak na razie jego rozegrane spotkanie.

Memphis Depay zostanie w Barcelonie? "Dziwnie byłoby myśleć o sprzedaży"

Wiele się mówiło latem o jego odejściu ze stolicy Katalonii. Potencjalnym kupcem miał być Manchester United, później Tottenham, a w ostatnich dniach zainteresowanie miała wyrazić AS Roma. Dyrektor sportowy "Blaugrany" Jordi Cruyff powiedział jednak, że 28-latek prawdopodobnie zostanie na Camp Nou.

- Podczas zimowego okienka transferowego nie będziemy myśleć o sprzedawaniu zawodników, ale o tym, by mieć konkurencyjną kadrę na drugą połowę sezonu. Jeśli sprzedaż spowoduje problemy z zachowaniem finansowego fair play, jaki ona ma wtedy sens? Memphis jest graczem, który mógłby pomóc każdej drużynie, do której by trafił. Xavi zawsze powtarza, że nie sprawia problemów i daje z siebie wszystko - przyznał w rozmowie z "Mundo Deportivo".