Zaskakujący zwrot akcji. Xavi reaguje na wieści o Leo Messim. Nie ujawnił wszystkiego

Trener FC Barcelona Xavi Hernandez skomentował pogłoski mówiące o możliwym powrocie Leo Messiego - gwiazdora PSG - do drużyny "Dumy Katalonii". Hiszpański szkoleniowiec przyznał, że nie wie, czy latem dojdzie do tego hitowego transferu. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano zapewnia jednak, że Xavi nieustannie naciska na Leo Messiego, chcąc namówić go do ponownych występów w barwach Barcelony. Czy Argentyńczyk zagra ostatecznie w jednej drużynie z Robertem Lewandowskim?