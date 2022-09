Zaskakujący transfer był niemal gotowy. Gwiazda "Barcy" zmieniła jednak zdanie!

Paweł Czechowski La Liga

Kibice Interu Mediolan już niemal widzieli oczyma wyobraźni Jordiego Albę, jednego z wicekapitanów FC Barcelona, w koszulce swojego ukochanego zespołu. Wygląda jednak na to - a przynajmniej tak twierdzi kataloński "Sport" - że do tego zaskakującego transferu ostatecznie nie dojdzie. Obrońca po konsultacji z rodziną podjął decyzję o pozostaniu na Camp Nou - i jest to decyzja dosyć odważna.

Zdjęcie Jordi Alba (drugi od prawej) według najnowszych doniesień jednak nie opuści swoich kolegów z FC Barcelona. Czy ten ruch mu się opłaci? / AP/Associated Press/East News / East News