Wojciech Szczęsny jest już w stolicy Katalonii, gdzie finalizuje swój transfer do FC Barcelona. Przenosiny Polaka do hiszpańskiego giganta wywołują spore poruszenie w mediach. Na miejscu pod ośrodkiem treningowym, gdzie na co dzień trenują Robert Lewandowski i spółka, obecni są także polscy dziennikarze. Jeden z nich - Tomasz Włodarczyk poinformował o zaskakującej wiadomości, jaką polski bramkarz wysłał do swoich bliskich znajomych.