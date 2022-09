Zaskakujący ruch FC Barcelona. Klub przedłuży umowę konkurenta "Lewego"?

Dla Memphisa Depay'a ostatni rok w szeregach FC Barcelona był prawdziwym rollercoasterem - zawodnik pierwotnie był nieodzownym członkiem wyjściowej jedenastki "Blaugrany" za czasów Ronalda Koemana, po to, by pod wodzą Xaviego Hernandeza stopniowo tracić na znaczeniu.

Gdy w styczniu na Camp Nou zameldował się Pierre-Emerick Aubameyang, Depay mógł poczuć się dosyć zagrożony - gdy z kolei w lipcu do wicemistrzów Hiszpanii dołączył Robert Lewandowski, w zasadzie wszystko wydawało się już przesądzone w kwestii 28-latka.

Praktycznie przez całe lato Holender łączony był z przenosinami do różnych europejskich zespołów - najbliżej dogadania z nim zdawał się być turyński Juventus, który jednak koniec końców zrezygnował z transferu z powodu zbyt wysokich wymagań finansowych futbolisty. Memphis tym samym został w Katalonii (w przeciwieństwie do "Auby") i podjął próbę walki o znalezienie sobie miejsca w drużynie Hernandeza. Wygląda przy tym na to, że taki rozwój wypadków... może się jednak opłacić napastnikowi.

Memphis Depay na dłużej w FC Barcelona? Posiada cechy pożądane przez zarząd klubu

Jak bowiem informuje dziennik "Sport" FC Barcelona właśnie zaczęła pracować nad przedłużeniem kontraktu z Depay'em - obecna umowa piłkarza obowiązuje bowiem do końca czerwca 2023 roku. Zarząd "Barcy" ma być ponoć zachwycony wszechstronnością sportowca oraz jego profesjonalnym podejściem do obowiązków.

Tym samym Robert Lewandowski nie straci poważnego konkurenta w ataku - choć na razie Polak nie ma się oczywiście czym martwić, bo jeśli mowa o obsadzie pozycji numer dziewięć to jego prymat w tej kwestii jest rzeczą absolutnie niepodważalną.

Memphis Depay odpocznie nieco od występów dla FC Barcelona

Memphis Depay w FC Barcelona gra od 2021 roku - wcześniej przez lata stanowił o sile ofensywnej Olympique'u Lyon. W swoim CV ma również występu m.in. dla Manchesteru United oraz PSV Eindhoven. Obecnie leczy on kontuzję, więc trudno oczekiwać, że wystąpi w sobotniej potyczce "Blaugrany" z RCD Mallorca.

