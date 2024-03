Zaskakujący ruch Barcelony, jednak to zrobili. Słynny trener przejmie klub Lewandowskiego?

FC Barcelona kontaktowała się z Mikelem Artetą. Jakie będą dalsze losy trenera Arsenalu?

Jak informuje bowiem dziennikarz "Relevo" Alex Pintanel zarząd mistrzów Hiszpanii miał skontaktować się z otoczeniem Baska i nim samym by mimo wszystko wybadać możliwość kooperacji. Arteta jest ceniony zarówno przez prezydenta FCB Joana Laportę, jak i dyrektora sportowego Deco - po prostu włodarzom pasuje do wymarzonego profilu menedżera.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że nawet gdyby 41-latek zmiękł w kwestii wyprowadzki z Londynu, gdzie pod jego opieką w Arsenal u znajduje się m.in. Jakub Kiwior , to opcję jego przenosin trzeba byłoby uzgodnić z "Kanonierami", z którymi jest związany kontraktem do końca czerwca 2025 roku. Ekipa z Emirates tymczasem raczej nie będzie skora do prędkiego pożegnania trenera.

Pozostaje jeszcze jedna sprawa - Mikel Arteta dużo zaryzykowałby przechodząc z w gruncie rzeczy poukładanej już przez siebie drużyny do "Barcy", która mimo wszystko wydaje się być na pewnym organizacyjnym zakręcie. Jeśli Arsenal do tego nie wygra mistrzostwa Anglii w tym sezonie - a może to nie być łatwe podczas rywalizacji z Liverpoolem i City, to Bask może mieć wciąż poczucie niedokończonego interesu w Premier League...