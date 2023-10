Zaskakujący głos z Hiszpanii przed El Clasico. "Lewy" może poczuć się dotknięty

"Lewy" opuści co najmniej cztery spotkania na gruncie klubowym. W tym to, które uchodzi za najważniejsze wydarzenie rundy jesiennej , czyli starcie z Realem Madryt . El Clasico zostanie rozegrane 28 października .

W Katalonii nikt nie płacze po kontuzji "Lewego". Regres strzelecki? Tak, dokładnie 50 proc.

Dziennikarze "Sportu" konstatują, że "Barca" nauczyła się skutecznego futbolu, nawet gdy Lewandowski nie pokonuje bramkarzy rywali lub nie ma go na murawie. to ma prowadzić do przekonania, że - jak czytamy - uraz Polaka nie stanowi dzisiaj powodu do lamentu.