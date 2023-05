Zaskakujące odejście z Barcelony. To szok dla fanów. Nagły komunikat

Spokojny wtorkowy wieczór kibiców Barcelony po zwycięstwie Barcelony nad Osasuną został zmącony oficjalnym komunikatem klubu. Poinformowano w nim, że dyrektor do spraw sportu Mateu Alemany opuści swoje stanowisko 30 czerwca, choć przeprowadzi jeszcze wszystkie transfery podczas letniego okienka. Jak napisano, pomimo kontraktu do 2024 roku zdecydował się "wkroczyć na nową ścieżkę zawodową". Gerard Romero podał, że działacz otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę od angielskiej Aston Villi.

"Mimo że opuści klub 1 lipca, to dzięki polubownemu porozumieniu jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich transakcji pierwszej drużyny tego lata, nawet jeśli istnieją takie, które będą dokonywane w ostatniej chwili okienka" - czytamy (cytaty za fcbarca.com).

"Prezes Laporta zaakceptował to odejście ze względu na zobowiązanie Mateu do kierowania letnim okienkiem transferowym do ostatniej operacji, a także do możliwości konsultacji, gdy klub będzie tego wymagał. FC Barcelona wkrótce ogłosi zmiany w strukturze dyrekcji ds. futbolu" - dodano.