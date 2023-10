Zaskakujące doniesienia z Barcelony. Piłkarz powiedział to Xaviemu

Trudna była w ostatnich tygodniach sytuacja Barcelony. Z powodu kontuzji z kadry wypadło aż sześciu ważnych zawodników, a mimo to mistrz Hiszpanii nie przegrał żadnego spotkania . W 9. kolejce zaliczył małą wpadkę i zremisował 2:2 z Granadą , jednak później zwyciężył w konfrontacji z Athletikiem, a także Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów.

Jules Kounde może znaleźć się w kadrze na mecz z Realem Madryt

Media hiszpańskie przekazały, że zielone światło do gry na El Clasico mają otrzymać Lewandowski, Raphinha i De Jong. Stanowiłoby to potężne wzmocnienie "Dumy Katalonii" na rywalizację z "Królewskimi". Ci również meczów praktycznie nie przegrywają, a do kolejnych triumfów prowadzi ich będący w znakomitej formie Jude Bellingham.