Zaskakujące doniesienia po El Clasico. Musi się obawiać o posadę?

Real Madryt. Carlo Ancelotti musi coś wygrać, by zostać

Jeśli chodzi o Ancelottiego, to niedzielna porażka na Camp Nou oznacza, że Real prawie na to procent nie obroni tytułu. W tym momencie "Królewscy" tracą bowiem 12 punktów do Barcelony, a do zakończenia pozostało 12 kolejek.