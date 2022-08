Zaskakująca propozycja dla napastnika Barcelony. Przemawia za nią jedna rzecz

Nie jest żadną tajemnicą, że od dłuższego czasu Barcelona próbuje się pozbyć Martina Braithwaite’a. To nie jedyny napastnik katalońskiego zespołu, który nie jest obecnie niezbędny w kadrze, zwłaszcza po przyjściu Roberta Lewandowskiego. Ale akurat Braithwaite już od dawna wie, że nie ma szans na grę u Xaviego Hernandeza.

FC Barcelona w końcu pozbędzie się Braithwaite'a?

31-letni gracz uparcie jednak odrzuca coraz to nowe opcje proponowane mu przez klub. Teraz na horyzoncie pojawiła się ponoć zaskakująca propozycja dla duńskiego snajpera.

Jak donosi "El Mundo Deportivo", do gry wkroczył... grecki AEK Ateny. Wprawdzie dołączenie do klubu z ligi greckiej byłoby niespodziewanym ruchem w przypadku zawodnika Barcelony, ale warto wspomnieć, że ateńczycy mają jeden ważny argument w zanadrzu. Mianowicie w Grecji okienko transferowe zamyka się o dwa tygodnie później, niż w wielu innych krajach. To pozwoliłoby jeszcze doprowadzić spokojnie taką operację do końca.

Pytanie tylko, czy Braithwaite rzeczywiście byłby w stanie przystać na taką propozycję.