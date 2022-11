Zarząd Barcelony zszokowany decyzją Pique. Laporta zabiera głos

Laporta w rozmowie z Barca TV wyjawił, że sprawy kontraktowe z Pique są w trakcie finalizacji, a sam piłkarz wychodzi z inicjatywą, by w tej sytuacji jak najbardziej pomóc klubowi. Rozumie wszystkie finansowe aspekty idące za jego decyzją, na czele z finansowym fair play.

Joan Laporta ustosunkował się do decyzji Gerarda Pique o zakończeniu kariery

- Zawsze będzie wzorem barcelonismo. Gerard jako zawodnik zdobył wszystko. Uważam, że to ten typ zawodnika, który jest częścią tego herbu ze względu na wszystkie sukcesy, jakie osiągnął, a także na barcelonismo, które zawsze okazywał. Od 25 lat jest związany z klubem, to culé od małego. To był wielki zaszczyt mieć go jako zawodnika Barçy - powiedział Laporta.

Sama decyzja i sposób jej zakomunikowania był dla władz szokiem, bo Pique miał poinformować o swoim emocjonalnym filmie z ogłoszeniem pięć minut przed jego publikacją.

- Zrobimy to, co będzie chciał Gerard, bo uważam, że to decyzja, którą przemyślał, a jest ona trudna do podjęcia. Klub jest do jego dyspozycji, aby zorganizować wszelkie ceremonie, jakie towarzyszą zazwyczaj końcowi kariery postaci tak znaczącej dla barcelonismo - stwierdził prezydent Barcelony.

Joan Laporta i Gerard Pique w trakcie ogłoszenia powrotu piłkarza do klubu w 2008 roku / AFP JOSEP LAGO / AFP

Laporta powiedział także, że obie strony spotkały się ze sobą i porozmawiały, dochodząc do podobnych refleksji. Piłkarza co prawda łączy kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2024 roku, ten dostał jednak wolną rękę w swojej decyzji. Kończąc karierę Pique jednocześnie rozwiązuje kontrakt i zrzeka się wszystkich pozostałych w nim pensji

- Teraz zaczyna się klarować porozumienie co do rozwiązania umowy i muszę przyznać, że jest wielka gotowość ze strony zawodnika, aby pomóc klubowi. Gerard doskonale rozumie sytuacją związaną z finansowym fair play. Budżet na wynagrodzenia wymaga uregulowania. Gerard o tym wie i jest w pełni gotowy, aby pomóc w tym klubowi - dodał szef Blaugrany.

Pique w trakcie swojej kariery rozegrał 615 meczów dla Dumy Katalonii, zdobywając z nią wszelkie możliwe trofea, na czele z trzykrotnym wygraniem Ligi Mistrzów i ośmiokrotnym mistrzostwem kraju. Oficjalne pożegnanie 35-latka ma nastąpić w sobotę 5 listopada w czasie domowego meczu Barcelony z Almerią. Relacja na żywo z tego spotkania w Interii.

Gerard Pique / AFP

Joan Laporta / AFP/LLUIS GENE/ / AFP