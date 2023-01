"Zapomnieć o Lewandowskim". Ta misja się Barcelonie udała

"Nie tęsknić za bardzo za Lewandowskim"

Kataloński "Sport" w swojej pomeczowej relacji nie ukrywa, że w tym meczu chodziło też o to, by na moment "zapomnieć o Lewandowskim". A także o to, by odzyskać solidność w obronie i zespołowość. "Tak, by spróbować nie tęsknić za bardzo za Lewandowskim" - zaznaczają Hiszpanie. Ten plan się powiódł.