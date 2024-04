Zapadła ważna decyzja ws. Xaviego. FC Barcelona ogłasza, to już oficjalnie

Menedżer ogłosił wkrótce potem, że po sezonie opuści "Barcę" - od tego czasu jednak "Blaugrana" wyszła na prostą i zaczęła grać coraz lepiej, a liczne hiszpańskie media zaczęły nawet twierdzić, że zarząd klubu wolałby, by Xavi zrewidował swoje zamiary i nie odchodził. Sprzyjać ma temu też co najmniej część szatni.

Na razie jednak plan szkoleniowca wydaje się pozostawać bez zmian - nawet jednak jeśli np. przeniesie się do innego kraju, chociażby do Holandii, z którą jest ostatnio łączony, to wszystko wskazuje na to, że pewne nici łączące go z FCB nie zostaną przerwane.