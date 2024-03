Zapadła klamka ws. sędziego Manzano. Burza po skandalu w meczu Realu trwa

Choć od spotkania Valencii z Realem Madryt na Estadio Mestalla minęło już 1,5 tygodnia, to echa skandalu z ostatnich sekund tego starcia, kiedy to sędzia Jesus Gil Manzano zakończył potyczkę w zasadzie w środku ataku "Królewskich" zakończonego nieuznanym golem, wciąż nie milkną. Wygląda przy tym na to, że arbiter spotkał się z poważniejszymi konsekwencjami swoich działań i - jak to określają hiszpańskie media - trafił do "lodówki".