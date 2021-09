W czwartkowy wieczór "Barca" znów straciła ligowe punkty, remisując bezbramkowo z ekipą Cadiz CF. To był kolejny słaby mecz "Dumy Katalonii", która kończyła spotkanie w osłabieniu. Czerwona kartki obejrzeli pomocnik Frenkie de Jong, a także trener Koeman.



- To nie było efektem jakiegoś nerwowego wybuchu. Powiedziałem po prostu arbitrowi technicznemu, że na boisku znajduje się druga piłka. Gra powinna była zostać przerwana, widzieli to wszyscy poza sędzią. W tym kraju można wylecieć z boiska za nic. Normalnie zadałem pytanie arbitrowi i tak się to skończyło - tłumaczył się Holender po meczu ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).





FC Barcelona. Ronald Koeman zawieszony na dwa spotkania

Hiszpański komitet ds. rozgrywek przyjrzał się sprawie Koemana i postanowił zawiesić go na dwa spotkania. To oznacza, że Holender - który wciąż nie może być pewny swojej posady - nie poprowadzi "Barcy" w meczach z Levante oraz Atletico Madryt.

FC Barcelona zakomunikowała także, że zamierza odwołać się od kartek, które w starciu z Cadiz obejrzeli wspomniany już de Jong oraz Sergio Busquets.



TB