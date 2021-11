W środę w Wersalu francuski sąd ogłosił wyrok w sprawie Karima Benzemy. Piłkarz był oskarżony o współudział w szantażu na byłym koledze z reprezentacji, Mathieu Valbuenie.



Sąd uznał, że Benzema nie szantażował Valbueny dla pieniędzy, a po prostu... pomagał przyjacielowi z dzieciństwa. Ten żądał od Valbueny 125 tysięcy euro, grożąc upublicznieniem sekstaśm z jego udziałem.

Karim Benzema skazany przez francuski sąd

Pierwotnie napastnikowi Realu Madryt groziło nawet do pięciu lat więzienia, ale sąd okazał się łagodniejszy. Benzema usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu oraz kary 75 tysięcy euro grzywny.



Prawnicy napastnika zapowiedzieli już odwołanie się od wyroku.



Benzema z powodu afery z Valbueną nie grał w reprezentacji Francji od końca 2015 roku aż do czerwca 2021. Didier Deschamps powołał go ponownie w czerwcu tego roku. Od tamtej pory Benzema zdobył już dziewięć bramek w 13 występach w kadrze, wygrywając Ligę Narodów, ale też sensacyjnie odpadając w 1/8 finału Euro 2020 ze Szwajcarią.

