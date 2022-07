Saga wokół transferu Roberta Lewandowskiego do Barcelony trwała tygodniami. Gdy ostatecznie Bayern zaakceptował ofertę Laporty i spółki, polski napastnik wsiadł na pokład samolotu, by dołączyć do nowej drużyny, która przebywa właśnie na tournee po Stanach Zjednoczonych. Podczas krótkiej prezentacji prezes "Dumy Katalonii" powitał go w klubie, a niedługo później "Lewy" zaliczył debiut w koszulce Barcy podczas spotkania z Realem Madryt w Las Vegas.

"Jestem bardzo zadowolony z pierwszego występu i z wygranej. Mecz był towarzyski, ale jednak szczególny, bo "El Clasico" to zawsze "El Clasico". Czułem się na boisku bardzo dobrze. To dopiero pierwszy krok, teraz przede mną kolejne" - mówił piłkarz w pomeczowym wywiadzie na antenie Barca TV.

Teraz ekipa z Katalonii dotarła do Dallas, gdzie w nocy z wtorku na środę zmierzy się w pojedynku z Juventusem Turyn. Tymczasem "Mundo Deportivo" odsłania kulisy przylotu Barcelony do Teksasu. Nie wszystko potoczyło się tak, jak to zaplanowano.

FC Barcelona z Robertem Lewandowskim przyleciała do Dallas. Niespodziewane sceny pod hotelem

Dziennikarz Joan Poqi opisuje, że zawodnicy muszą mierzyć się z prawie 40-stopniowymi upałami. Podobne temperatury notowane są w wielu innych rejonach świata, natomiast w Dallas sytuację znacznie pogarszać mają inne warunki, a konkretnie bardzo duża wilgotność powietrza.

Po przylocie piłkarze i sztab Barcelony zostali przewiezieni do czterogwiazdkowego hotelu Marriot Dallas Uptown. I tu pojawił się kłopot. Okazuje się, że ludzie odpowiedzialni za zabezpieczenie przejazdu nie stanęli na wysokości zadania i nie przewidzieli, że aż tyle osób będzie chciało powitać swoich ulubieńców. Zrobiło się zamieszanie, a ochrona nie potrafiła zapanować nad tłumem.

Przed drzwiami hotelu stłoczyło się około 200 fanów Barcy, którzy złamali zabezpieczenia, aby spotkać swoich idoli. Bardzo słaba organizacja i sceny absolutnego chaosu z autobusem zespołu, który odbywał dwie wycieczki do hotelu, aby bezskutecznie przechytrzyć kibiców - opisuje "Mundo Deportivo".

Wiele widać na jednym z nagrań. Można tam zauważyć m.in. Roberta Lewandowskiego przeprowadzanego przez ochroniarza.

Entuzjastycznie powitano też prezesa "Dumy Katalonii", który przyjechał osobno, samochodem. Joan Laporta miał nawet zamienić kilka słów z fanami. Ci próbowali wymusić na nim obietnicę sprowadzenia do klubu Julesa Kounde z Sevilli oraz... Lionela Messiego z PSG.

Co ciekawe, oba transfery zdają się realne. Wedle najnowszych wieści porozumienie w sprawie Francuza zostało osiągnięte. Miano umówić się na ofertę 50 mln euro i 10 mln w bonusach. Co do Messiego atmosferę podgrzał sam Laporta. " Nie wierzę, że jego rozdział w Barcelonie jest zamknięty " - zadeklarował niedawno.

Messi wróci do Barcelony i zagra z Lewandowskim? To nie musi być fikcją



Zdjęcie Robert Lewandowski jest teraz graczem FC Barcelona / AFP

