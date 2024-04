⁠Zamieszanie w Barcelonie. Bayern chce podkraść gwiazdę, negocjacje rozpoczęte

- Uważam, że w tak kluczowych momentach musisz być pewny , że dostaniesz piłkę, jeśli nie, musisz się powstrzymać. To jasne, że wolę stracić gola, może dać napastnikowi sytuację jeden na jeden. Piłka była nawet dość daleko, więc nie wiem, czy był w stanie ją sięgnąć, ale dać szansę, że może bramkarz nas uratuje. Nawet stracić gola, bo przy czerwonej kartce i grze w jednego mniej... To po prostu zabija twoją grę - podkreślił.

Słowa Guendogana podzieliła szatnię Barcelony?

"AS" jeszcze tego samego dnia informował, że tym razem słowa Guendogana mogą mieć poważniejsze konsekwencje. Miały one doprowadzić do podziału w szatni "Dumy Katalonii", a Araujo poczuł się urażony. W czwartek miała premierę książka obrońcy i nie mogło podczas briefingu medialnego naturalnie zabraknąć pytań o słowa kolegi z szatni.