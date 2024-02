Zadziwiający ruch Barcelony. "Odstrzelenie" gracza i niespodziewany powrót?

Jego miejsce między słupkami zajął Inaki Pena i choć początkowo zdawał się dobrze zastępować Niemca, to z czasem jego forma zaczęła drastycznie spadać, a on sam spotkał się z szeroką krytyką wśród obserwatorów jego poczynań. Nie jest wykluczone przy tym, że przed nim ostatnie już miesiące w "Dumie Katalonii".

Odejście Peny i transfer... de Gei? Barcelona może zafundować fanom ciekawe lato

Jak bowiem informują dziennikarze "Mundo Deportivo" Mario Rios oraz Javier Gascon, jeśli sam Pena nie poprosi o transfer, starając się uzyskać w innym klubie status "jedynki", to włodarze FCB i tak mogą postanowić o wymienieniu go na kogoś bardziej doświadczonego.

Padają tu dwa nazwiska. Pierwszym z wymienionych potencjalnych celów "Barcy" miałby być wypożyczony obecnie z Lazio do Almerii Luis Maximiano , który jeszcze wcześniej grał też dla Granady, Sportingu oraz Bragi. Ten jest jednak w gruncie rzeczy w podobnym wieku co Inaki Pena .

Gdyby do jego przenosin na Stadi Olimpic/ nowe Camp Nou faktycznie doszło, to dla de Gei byłby to wielki powrót do Primera Division po 13 latach przerwy. Poprzednio w hiszpańskiej ekstraklasie kibice mogli śledzić jego popisy w bramce w sezonie 2010/2011, kiedy bronił barw Atletico Madryt. Co ciekawe jakiś czas później miał być o krok od związania się z drugim madryckim gigantem - Realem, ale wszystko spaliło jednak na panewce. Jak będzie teraz?