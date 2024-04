Zaczęło się, Barcelona już po rozmowach. Szykuje się hitowy transfer

Pozyskanie Daniego Olmo nie będzie operacją łatwą. Obecny kontrakt zawodnika zachowuje ważność do połowy 2027 roku. W dodatku w umowie widnieje klauzula z kwotą odstępnego: 60 mln euro.

Barcelona nie będzie mogła sobie pozwolić na taki wydatek. Ale nie rezygnuje z zamysłu. Jak informuje dziennikarz Gerard Romero, w środę doszło do spotkania kierownictwa klubu z ojcem piłkarza i grupą agentów, którzy reprezentują interesy reprezentanta Hiszpanii.

Dani Olmo na celowniku Barcelony. Pertraktacje transferowe rozpoczęte

Efekty rozpoczętych rozmów pozostają nieznane. Wiadomo jednak, że kataloński klub jest mocno zdeterminowany, by pozyskać 25-letniego zawodnika. To dopiero pierwsza faza negocjacji, do kolejnych ma dojść jeszcze w trakcie trwającego sezonu.