Za atak na rywala pomocnikowi Realu Madryt grozi dotkliwa kara

Tą sprawą żyją nie tylko kibice sportowi w Hiszpanii. Po meczu Realu z Villarreal (2-3) Valverde na parkingu zaatakował gracza gości Aleksa Baenę i uderzył w twarz. Jednym z podawanych powodów miały być słowa, jakie Hiszpan miał powiedzieć do Urugwajczyka. Dziennik "Marca" napisał, że słowa te miały brzmieć: "Popłacz się jeszcze, to twój syn się nie urodzi". To miało bardzo poruszyć Valverde.