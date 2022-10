Z Bayernu do Realu Madryt? Hiszpanie obserwują zawodnika

Jose Felix Diaz jest jednym z najważniejszych dziennikarzy "Marki" pracujących przy Realu Madryt. Hiszpan był gościem programu na kanale Twitch tego znanego dziennika. Jeden z widzów zasugerował transfer Joshuy Kimmicha do zespołu "Królewskich". Żurnalista skorzystał z okazji i przekazał, że inny zawodnik Bayernu Monachium jest na celowniku Florentino Pereza.

Real Madryt obserwuje Daviesa. Co na to Bayern Monachium?

Mowa o Alphonso Daviesie. Lewa obrona jest jedną z pozycji, na której "Los Blancos" mają jedynie jednego nominalnego piłkarza. Przypomnijmy, że David Alaba od jakiegoś czasu gra jako stoper. Nie może więc dziwić, że działacze myślą o sprowadzeniu konkurenta Ferlandowi Mendy'emu. Felix Diaz powiedział, że "bacznie mu się przyglądają".

Kanadyjczyk ma za sobą wahania formy, które jednak nie były zależne wyłącznie od niego. Miał problemy z zapaleniem serca, które wyłączyły go z gry od stycznia do początku kwietnia tego roku. To przeszkodziło mu w rozwoju, ale wydaje się, że wraca na dobre tory. W ostatnim meczu z Borussią Dortmund po faulu Jude'a Bellinghama doznał stłuczenia czaszki, ale powinien wystąpić w najbliższym spotkaniu z Freiburgiem.

"Marca" komentuje, że lewego defensora czeka świetlana przyszłość. "Davies nie znalazł się w czołówce piłkarskiej, ale nie zniknął z oczu Realu Madryt" - czytamy. Dziennik "As" informował w czwartek, że madrytczycy mają do wydania 425 milionów euro do wydania na transfery. Kontrakt gracza trwa do 2025 roku, ale przy dobrej ofercie mistrzowie Niemiec zapewne mogliby rozważyć sprzedaż 21-latka.

