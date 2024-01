Bayern Monachium bardzo chciałby tego, aby Ronald Araujo skierował swoje kroki w kierunku przeciwnym do Roberta Lewandowskiego , czyli z FC Barcelona do stolicy Bawarii. Florian Plettenberg ze "Sky Sports" twierdzi, że priorytet sprowadzenia Urugwajczyka jest porównywalny z tym, który towarzyszył transferowi Harry'ego Kane'a latem 2023 roku.

Bayern Monachium nie zmienia swoich planów co do Urugwajczyka, mimo że ten w obecnym sezonie prezentuje o wiele niższą formę niż w poprzednim, co odbija się na wynikach defensywnych FC Barcelona. Plettenberg twierdzi, że "Die Roten" są gotowi zapłacić ponad 70 milionów euro. Zadanie będzie jednak bardzo trudne. - Powiedziano mi, że nawet 80 milionów euro w tym oknie transferowym nie byłoby wystarczające.