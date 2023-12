Xavi zdecydował, takie będzie zakończenie. Lewandowski i koledzy już wiedzą

Wieczorem 20 grudnia FC Barcelona zakończy swoje występy w Primera Division w 2023 roku i zmierzy się na własnym terenie z - przynajmniej w teorii - niezbyt wymagającym rywalem, jakim jest Almeria, czyli zespół z samego dna tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Na godziny przed pierwszym gwizdkiem trener Xavi Hernandez podał listę powołanych na to starcie - decyzja co do Roberta Lewandowskiego była tu raczej spodziewana.