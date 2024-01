Xavi zdecydował się na takie rozwiązanie. To zła wiadomość dla Lewandowskiego

W Pucharze Króla "Dumie Katalonii" udało się awansować do ćwierćfinału, ale ani spotkanie z UD Barbastro , zakończone zwycięstwem 3-2 , ani mecz z Unionistas Salamanca, wygrana 3-1 , nie były powodem do dumy.

Cały czas też trudna jest sytuacja w La Liga, gdzie każdy punkt jest na wagę złota. Dlatego niedzielne spotkanie w Sewilli było tak ważne. Mimo wszystko Xavi zdecydował mocno w nim postawić na młodzież. W pierwszej jedenastce wyszli Pau Cubarsi , który 17 lat skończył dopiero następnego dnia, a także Lamine Yamal (ten na takie urodziny musi poczekać do lipca).

Okazuje się, że w historii Primera Division to dopiero drugi przypadek, że dwóch tak młodych zawodników wychodzi w podstawowym składzie. Poprzedni miał miejsce w 1984 roku, kiedy tak samo zrobiła Osasuna Pampeluna, wystawiając Franka i Eladio , ale za tym stał strajk profesjonalnych piłkarzy.

La Liga. Xavi nie dał dokończyć meczu Robertowi Lewandowskiemu

Cubarsi, dla którego był to debiut w La Liga, wytrwał na murawie do 81. minuty, kiedy zastąpił go Joao Felix, natomiast Yamal rozegrał cały mecz.