Xavi Hernandez: Każdy akt przemocy lub gwałtu na tle płciowym musi zostać potępiony

- To, co powiedziałem, zostało źle zinterpretowane. Albo może nie byłem tak stanowczy, jak powinienem. Ale ważne, abym się teraz wytłumaczył. To trudny i delikatny temat. Wczoraj zignorowałem ofiarę, ale chcę jasno powiedzieć, że każdy akt przemocy lub gwałtu na tle płciowym musi zostać potępiony. Niezależnie od tego, czy robi to Dani, czy ktokolwiek inny - oznajmił Xavi.