Xavi zaskoczył w meczu z Elche. Zdradza, kto mu podsunął ten pomysł

La Liga. Xavi "bardzo się cieszy" z goli Lewandowskiego i partnerów z ataku

"Duma Katalonii" w udany sposób wróciła do gry po przerwie reprezentacyjnej. W wyjazdowym spotkaniu nie dała szans Elche, a mecz stał pod kątem przełamań. Dublet ustrzelił Robert Lewandowski , a po golu dołożyli Ferran Torres i Ansu Fati, wokół którego narosło ostatnio sporo dyskusji w temacie jego przyszłości w stolicy Katalonii. - To był świetny wieczór. Bardzo się cieszę, że cała nasza trójka ofensywna zdobyła po golu - stwierdził po meczu Xavi.

Zaskakujący manewr Xaviego. Tłumaczy, kto mu go podsunął

Hiszpan nieco zaskoczył wyjściowym składem na to spotkanie, a zwłaszcza zestawieniem środka pola. W trójce pomocników znalazło się bowiem miejsce dla Erica Garcii, nominalnego obrońcy. Szkoleniowiec "Blaugrany" przyznał po meczu, że taki manewr był przez jego sztab sprawdzany w ostatnim czasie. - Pozycja Erica była pomysłem Jordiego Cruyffa, który powiedział mi o tym w zeszłym roku. Rozmawialiśmy o tym ze sztabem i testowaliśmy to przez dwa miesiące. Niedawno graliśmy mecz wewnętrzny i to on przyniósł nam ostateczną odpowiedź. Eric zagrał świetny mecz. Dużo rozmawialiśmy , nawet dzisiaj zrobiliśmy indywidualny film z jego zagraniami i cieszę się, że wypadł tak dobrze - wytłumaczył.