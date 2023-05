Xavi zareagował na niespodziewaną zaczepkę. Tym razem zaskoczył wszystkich

Na tytuł mistrza kraju Barcelona czeka od czterech lat. Wszystko wskazuje na to, że swój cel osiągnie w niedzielę. Tego dnia zmierzy się w derbowej potyczce z Espanyolem na jego terenie.

Jaki wynik gwarantuje "Blaugranie" końcowy sukces? To zależy od rezultatów, jakie padną w meczach dwóch madryckich drużyn. Real w sobotę podejmuje Getafe, z kolei Atletico dzień później zmierzy się w gościnie z Elche.

- Myślałem, żeby zarządzić osiem dni wolnego. Ale potem uznałem, że to byłoby trochę za dużo. Przypomniałem sobie, że musimy wygrać ligę i po konsultacji z trenerami od przygotowania fizycznego poprzestałem na pięciu dniach - odparł z ironią Xavi.

To wyraźna zmiana frontu, jeśli chodzi o publiczne wystąpienia 43-latka. Do tej pory na każde pytanie odpowiadał w sposób stonowany i wyważony. Tym razem pozwolił sobie na sporą dawkę sarkazmu.

Hiszpańskie media zgodnie uznały, że jest to przejaw uwolnienia od ogromnej presji, jaka na katalońskiej ekipie ciążyła przez cały sezon. W obozie Barcelony nikt już sobie nie wyobraża, by na samym finiszu zmagań mogło dojść do katastrofalnego zwrotu akcji.