Xavi zapowiadał zmiany, już wiadomo co z Lewandowskim. Żarty się skończyły

W 13. kolejce ligi hiszpańskiej FC Barcelona podejmie Deportivo Alaves i będzie wyraźnym faworytem do zwycięstwa, mimo ostatniego spadku formy. W ostatnim wywiadzie dla "Mundo Deportivo" Xavi wprowadzenie zmian do gry swojego zespołu. Nadszedł więc dzień pierwszego dużego sprawdzianu. Wiadomo już, że Robert Lewandowski rozpocznie to spotkanie w pierwszym składzie. W jedenastce wybranej przez szkoleniowca większych zaskoczeń nie ma.