Xavi zapowiada zmiany w Barcelonie. To może mieć coś wspólnego z Lewandowskim

Ostatnie wyniki FC Barcelona w lidze hiszpańskiej i w Lidze Mistrzów jednoznacznie na to nie wskazują, ale od jakiegoś czasu "Duma Katalonii" zmaga się z dość dużym kryzysem sportowym. Podopieczni Xaviego Hernandeza nie prezentują dobrej gry, a trener w rozmowie z dziennikiem "Mundo Deportivo" dał do zrozumienia, że jest świadomy tych problemów. Szkoleniowiec zapowiedział, że zostały one zdiagnozowane i w najbliższym czasie zareaguje na nie, wprowadzając "pewne zmiany" do gry swojego zespołu.