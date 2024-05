Xavi zabrał glos na temat Barcelony. Ujawnił kulisy sensacyjnego rozstania

"To były dla mnie trudne dni, ale mam czyste sumienie. Jestem dumny i szczęśliwy z dwóch i pół roku pracy . W sobotę rozmawiałem ze swoim sztabem i z piłkarzami i myślę, że naprawdę możemy być dumni, bo to nie była łatwa sytuacja" - mówił Xavi.

La Liga. Xavi o spotkaniu z prezesem Joanem Laportą

"Przedstawił mi powody, dlaczego, jego zdaniem, powinno dojść do zmiany na tym stanowisku. Mogę to tylko zaakceptować, bo to on podejmuje najważniejsze decyzje" - przyznał Xavi.